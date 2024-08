Retour surprise à l’OM, le geste fort d’une recrue

Arnaud De Kanel

Convoqué par Roberto De Zerbi pour le déplacement à Brest, Valentin Rongier a déjoué tous les pronostics en disputant la fin de rencontre. Ses premières minutes sur un terrain depuis novembre dernier et sa blessure au genou. Une après-midi pleine d'émotion pour le milieu de terrain français qui a été mis en avant par Pierre-Emile Hojbjerg au moment de saluer les supporters.

L'OM démarre idéalement sa saison. Le club phocéen ne sera engagé que sur deux compétitions, à savoir la Ligue 1 et la Coupe de France, et a plus que jamais l'occasion de soulever à nouveau un titre. En championnat, cela sera encore compliqué mais les Olympiens ont eu le mérite de répondre au PSG, qui s'était imposé 4 buts à 1 la veille, en étrillant Brest (1-5). Une après-midi réussie pour l'OM et qui s'est conclue par une belle surprise.

Rongier de retour !

Eloigné des terrains depuis novembre, Valentin Rongier a effectué son retour sur les pelouses de Ligue 1 samedi. « On l’a applaudi dans les vestiaires, c’est un joueur important, avec des caractéristiques uniques dans l’effectif, on est content pour lui parce qu’il a souffert, mais pour nous aussi car c’est un joueur important », se réjouissait Roberto De Zerbi après la rencontre. Le milieu de terrain a même eu le droit à son moment de gloire grâce à l'une des recrues estivales.

Rongier mis en avant par Hojbjerg

Après leur victoire, les joueurs de l'OM ont effectué le traditionnel tour d'honneur afin de remercier leurs supporters qui ont fait le déplacement. Le parcage olympien était forcément en feu et Valentin Rongier a été célébré comme il se doit. L'Equipe rapporte en effet que Pierre-Emile Hojbjerg a poussé son nouveau partenaire devant les autres membres du groupe afin qu'il profite pleinement de son retour à la compétition. Un geste fort du milieu de terrain danois qui montre déjà son influence dans le vestiaire.