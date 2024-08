Mercato : Catastrophe à Marseille, l'OM va imiter le PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La première journée de Ligue 1 aura fait des dégâts dans les effectifs. Et pour cause, alors le PSG a perdu Gonçalo Ramos pour environ 3 mois suite à une blessure à la cheville, l'OM craint le pire pour Faris Moumbagna qui semble sérieusement touché au genou. Dans les deux cas, Parisiens et Marseillais pourraient ainsi se tourner vers le mercato pour renforcer son secteur offensif.

Le PSG et l'OM vont-ils connaître un problème similaire ? En effet, les Parisiens ont rapidement perdu Gonçalo Ramos sur blessure vendredi soir lors du déplacement au Havre. Touché à la cheville, l'attaquant portugais sera absent 3 mois, ce qui pousse le PSG à réfléchir au recrutement d'un nouvel attaquant d'ici la fin du mercato.

Grave blessure pour Moumbagna ?

Et du côté de l'OM, on craint encore pire ! Et pour cause, quelques minutes après son entrée en jeu samedi contre Brest, Faris Moumbagna s'est effondré, quittant la pelouse en larmes, visiblement gravement touché au genou. Du côté de l'OM, une rupture des ligaments croisés est envisagée...

L'OM va s'activer sur le mercato ?

Une situation qui serait catastrophique puisque seul Elye Wahi peut occuper la pointe de l'attaque de l'OM. Le club phocéen envisageait de se renforcer encore dans le secteur offensif d'ici le 30 août afin de compenser les nombreux départs dans ce secteur de jeu (Ndiaye, Sarr, Vitinha ou encore Aubameyang), mais si la grave blessure de Faris Moumbagna se confirme, ce sont peut-être deux attaquants qui seront réclamés par Roberto De Zerbi d'ici le 30 août. Comme au PSG, une blessure chamboule les plans de l'OM sur le mercato.