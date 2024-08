Le clan Zidane valide un transfert à l’OM

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Verra-t-on un jour un Zidane à l’OM ? Alors que le nom de Zinedine Zidane fait saliver plus d’un supporter, il ne faut également pas oublié ses fils. Il y a notamment Luca Zidane, âgé de 23 ans, actuel gardien de Grenade. Si l’OM a bien recruté au poste de portier cet été, dans le clan Zidane, on l’imagine bien jouer un jour ou l’autre sous le maillot phocéen.

Du côté de l’OM, on a profité de ce mercato estival pour repartir à zéro au poste de gardien de but. Tandis que Pau Lopez a été prêté avec option d’achat à Gérone, le club phocéen s’est offert les services de Geronimo Rulli et Jeffrey de Lange. Aujourd’hui, l’OM est donc bien armé au poste de gardien, mais dans les années à venir, il ne faudrait pas exclure l’arrivée d’un certain Luca Zidane, fils de Zinedine Zidane.

« S’il a la possibilité de jouer à l’OM, il viendra en courant »

Aux yeux d’Enzo Zidane, son frère, Luca, a le profil idéal pour jouer à l’OM, club où la pression est immense. En effet, il faisait récemment savoir à ce propos : « Luca, je sais qu’il a une très forte personnalité. Il est très compétitif, je sais qu’il aime la pression. Ça va le monter, dans n’importe quel club où il sera. Là il joue en deuxième division en Espagne, mais s’il a la possibilité de jouer à l’OM, il viendra en courant ».

« L’OM ça lui va très bien »

Et dans la famille Zidane, cet avis sur l’actuel gardien de Grenade est partagé par d’autres. C’est notamment le cas de Théo Zidane, autre fils de Zizou. En effet, dans un entretien accordé à Carré, celui qui s’est dernièrement engagé du côté de Cordoba a validé l’idée de voir un jour Luca Zidane sous le maillot de l’OM : « Luca a cette personnalité qui fait qu’il adore les challenges. Je pense qu’on l’a tous. Luca l’a prouvé, ça fait déjà 2-3 clubs de haut niveau qu’il fait. Il a toujours prouvé que la pression, ça ne lui fait pas peur. Donc l’OM ça lui va très bien ».