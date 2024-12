Viré par l’OM, il sort du silence

Jean de Teyssière

Dauphin du PSG, l’OM réalise la saison qu’on attendait de lui. Sans coupe d’Europe cette année, le club phocéen n’a que le championnat à jouer et avec le mercato XXL réalisé cet été, difficile de viser moins bien que la deuxième place. Une saison qui porte aussi le sceau de Medhi Benatia, pas rancunier après avoir été viré du club lorsqu’il était encore tout « minot. »

Avant de réussir sa carrière en Europe sous les couleurs de la Juventus ou encore du Bayern Munich, Medhi Benatia a fait ses classes au centre de formation de l’OM. De 2003 à 2008, il a porté les couleurs marseillaises avant d’être renvoyé.

«On a préféré ne pas me donner ma chance»

Dans une interview accordée à 1899 Le Mag, Medhi Benatia, le conseiller sportif de Pablo Longoria, explique pourquoi l’OM ne n’a pas retenu lorsqu’il était jeune : « Quand j'étais ici, je n'ai jamais prétendu pouvoir devenir un joueur important. Je disais simplement qu'en tant que minot formé au club, je voulais avoir ma chance, jouer 10-20 minutes avec les pros. Ce qui est arrivé à certains joueurs qui n'ont pas fait carrière par la suite, comme pour le match à Paris (PSG-OM, en mars 2006, ndlr). A l'arrivée, à cause de problèmes extra-sportifs, on a préféré ne pas me donner ma chance. »

«Il a fallu que je parte»

Son renvoi est aussi lié au conflit qui l’opposait à José Anigo, qui voulait lui imposer un agent : « Quand tu fais une carrière avec beaucoup de réussite, et surtout beaucoup de travail, que tu passes par la Roma, le Bayern ou la Juve, tu n'as plus de réponse à donner à ces gens-là. Et en plus, ils ne sont plus là. Avec mon père on a fait comprendre que personne ne déciderait pour nous qui me représenterait. C'est devenu un conflit personnel. Mon père avait déjà son caractère à l'époque, il l'a fait savoir aux dirigeants et ça ne leur a pas plu. Il a fallu que je parte. »