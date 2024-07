Vente OM : «Tout est clair», l’Arabie Saoudite arrive

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, l'OM réalise un énorme mercato qui semble lancer un nouveau projet annoncé par Pablo Longoria et Frank McCourt. Néanmoins, Thibaud Vézirian continue d'affirmer que le club phocéen pourrait être vendu à l'Arabie Saoudite. Malgré le scepticisme ambiant à ce sujet, le journaliste assure même que «tout est tellement évident et clair».

Les rumeurs entourant la vente de l'OM sont incessantes depuis plusieurs années, et le mercato réalisé par la direction marseillaise a tendance à attirer les soupçons sur la vente du club. Cependant, le journaliste Mourad Aerts a récemment rappelé que les rumeurs étaient plus insistantes lorsque tout allait mal à Marseille.

«La vente de l’OM, elle brille surtout quand le club va mal»

« La vente de l’OM, elle brille surtout quand le club va mal. Là, en ce moment, il y a un gros mercato actif, ça disparait. Mais elle reste en arrière-plan, elle est institutionnalisée et elle est dans la tête de tout le monde », assurait récemment Mourad Aerts. Des propos qui ont bien évidemment provoqué la réaction de Thibaud Vézirian, qui démonte cette analyse assurant à l'inverse qu'il n'y avait jamais eu autant de preuves.

«C’est tout à fait faux»

« C’est tout à fait faux car c’est encore plus d’actualité quand tu vois les finances qui sont engagées et le pacte d’associés avec trois augmentations du capital pour valoriser le club et permettre à Frank McCourt d’avoir la sortie par la grande porte qui était prévue. Au contraire, en cette période de mercato, on n’a jamais autant parlé de la vente, avec la masse salariale délirante et tout ce qui va avec. Cela fait trois phrases truffées d’erreur sur le sujet. On sait ce qui va arriver. Il y a des choses qui se passent en coulisses et ce n’est pas anodin. Avec De Zerbi et le recrutement de l’OM, on voit bien ce qu’il se passe, il y a juste à attendre. Il faut laisser passer le mercato et rigoler des justifications de ce mercato, que la trésorerie va bien avec une masse salariale historique. Tout est tellement évident et clair », lâche-t-il sur sa chaîne YouTube.