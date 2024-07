Vente OM : L’Arabie Saoudite arrive, voilà la preuve !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs années, l’Arabie Saoudite est attendue à l’OM. Et malgré les nombreux démentis de Frank McCourt ou encore de Pablo Longoria, Thibaud Vézirian continue d’affirmer que le club sera vendu prochainement. D’ailleurs, il estime même que le mercato réalisé par l’OM cet été est la preuve que quelque chose de grand se prépare.

Cet été, l'OM se montre très actif sur le mercato, recrutant de nombreux joueurs, en lâchant des sommes importantes. Une situation qui fait dire à Thibaud Vézirian que la vente de l'OM prend forme puisque sans la manne financière de l'Arabie Saoudite, le club phocéen n'aurait jamais été en mesure de réaliser un tel mercato.

«Ils vont annoncer le feu d’artifice»

« Avec les augmentations de capital, avec le budget qui a plus que doublé sur les dernières années, il y a des apports financiers massifs de partenaires qui sont plus ou moins mis en avant. Depuis 2021, ils veulent valoriser le club à fond et tu fais de l’OM une vraie place forte financière où quand ils vont annoncer le feu d’artifice, on va se dire que McCourt a fait changer l’OM de dimension », assure une nouvelle fois le journaliste sur sa chaîne Twitch, avant d’en rajouter une couche.

«Il faut ouvrir les yeux, jamais l’OM ne s’adressait à Tottenham, à l’Inter et à Liverpool dans un même été»

« Le but c’est de faire une sortie par la grande porte, et que les nouveaux soient bien accueillis. Il faut ouvrir les yeux, jamais l’OM ne s’adressait à Tottenham, à l’Inter et à Liverpool dans un même été. Dans un même été, tu peux acheter les joueurs les plus chers de l’histoire du club mais cela ne choque personne, ils normalisent cela. On espère arriver à la fin de cette pièce de théâtre, avant un an, car cela empêche l’OM et la Ligue 1 de se redresser plus vite », ajoute Thibaud Vézirian, toujours convaincu que l'OM sera vendu.