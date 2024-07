OM : De Zerbi tente un coup à la Hakimi

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé cet été sur le banc de l’OM, Roberto De Zerbi a déjà disputé trois matches amicaux et sa patte commence à s’apercevoir sur le jeu du club phocéen. D’ailleurs, comme le souligne Nicolas Usaï, l’entraîneur de Pau qui a affronté l’OM il y a quelques jours, l’une des nouveautés avec De Zerbi concerne l’utilisation de Quentin Merlin, qui ressemble à celle d’Achraf Hakimi avec le PSG.

Bien qu'il vienne d'arriver sur le banc de l'OM, Roberto De Zerbi commence déjà à poser ses marques sur son effectif. Le technicien italien semble notamment avec l'intention d'utiliser Quentin Merlin dans un rôle hybride similaire à celui d'Achraf Hakimi au PSG depuis l'arrivée de Luis Enrique. Nicolas Usaï, qui a affronté l'OM en match de préparation avec Pau, en dit plus à ce sujet.

Mercato - OM : Le transfert d’un crack bouclé cette semaine ? https://t.co/pOeI22ytYe pic.twitter.com/1z1nXiqpyx — le10sport (@le10sport) July 30, 2024

De Zerbi tente un pari avec Merlin

« Quentin Merlin qui vient à l'intérieur, ils ressortent à trois derrière avec l'axe gauche qui se met pratiquement en position de latéral gauche, Merlin à l'intérieur pour créer une supériorité. Ils veulent de la supériorité dans le cœur du jeu pour trouver des 1 contre 1 sur les côtés. C'est quelque chose qu'on voyait avec Brighton la saison dernière et qu'on va voir cette année. Après, c'est la capacité des joueurs de côté à faire la différence dans les 1 contre 1. Donc je pense qu'aujourd'hui, ils n'ont pas terminé leur recrutement. Mais pour moi, c'est une très bonne chose que ce coach soit arrivé à Marseille, il va y avoir une véritable identité de jeu », lance le coach de Pau dans une interview accordée au Phocéen, avant de revenir plus précisément sur le jeu proposé par Roberto De Zerbi.

«On a senti des circuits préférentiels bien marqués»

« De ce qu'on a ressenti, c'est une équipe avec des principes bien affirmés, surtout sur les ressorties de balle et sur la volonté d'aller chercher des contrôles sur les côtés. En deuxième mi-temps, on a eu beaucoup de difficultés parce qu'on n'a pas eu le ballon. En première mi-temps, c'était un peu plus équilibré donc on a eu quelques situations. Ce n'est qu'un match de préparation de début de saison, mais on a senti des circuits préférentiels bien marqués », ajoute Nicolas Usaï.