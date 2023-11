Vente OM : McCourt va tout gâcher

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que les rumeurs concernant la vente de l'OM s'intensifient depuis quelques jours, rien n'est officiel pour le moment, et cela ne semble pas être imminent non plus. Et pour cause, Frank McCourt est toujours légalement le propriétaire du club phocéen, et le Bostonien serait toujours réticent à l'idée de céder ses parts.

Bien que les rumeurs concernant la vente de l'OM existent depuis quasiment deux ans et demi, tout s'est accéléré depuis quelques jours. L'Arabie Saoudite serait en effet sur le point de racheter le club avec un projet colossal à la clé que David Berger présentait.

McCourt abandonne Marseille, la vente de l’OM prend forme https://t.co/5Nttfztgsl pic.twitter.com/wuDHxh73Bp — le10sport (@le10sport) November 8, 2023

L'Arabie Saoudite avance pour le rachat de l'OM

« C’est l’Arabie Saoudite qui serait intéressée pour racheter le club. Ce serait peut-être pour janvier. Tout se précipite et peut-être d’ailleurs que les évènements qui se sont produits le week-end dernier ont justement peut-être servis à accélérer la chose. On parle d'un projet de 400M€ et de 200M€ d’enveloppe pour recruter », confiait le journaliste de Canal+ .

McCourt peut tout faire capoter