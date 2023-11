Vente OM : Un projet à 600M€ se confirme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a quelques jours, Canal+ a lâché une bombe en annonçant que l'Arabie Saoudite se rapprochait de l'OM avec un projet colossal estimé à 600M€ au total. 400M€ seraient investis pour le rachat du club tandis que 200M€ seraient immédiatement alloués pour le mercato. Et l'information semble se concerner.

La vente de l'OM semble clairement s'accélérer depuis quelques jours. En effet, David Berger, journaliste de Canal+ , lâchait une petite bombe ces derniers jours, annonçant que le dénouement était imminent pour l'arrivée de l'Arabie Saoudite qui serait prête à lâcher 600M€ au total.

McCourt abandonne Marseille, la vente de l’OM prend forme https://t.co/5Nttfztgsl pic.twitter.com/wuDHxh73Bp — le10sport (@le10sport) November 8, 2023

«On parle de 400M€ et de 200M€ d’enveloppe pour recruter»

« Tout se précipite et peut-être d’ailleurs que les évènements qui se sont produits le week-end dernier ont justement peut-être servis à accélérer la chose. On parle de 400M€ et de 200M€ d’enveloppe pour recruter. McCourt a peut-être envie de vendre et s’il y a le prix qui est mis, aux alentours de 400M€ donc, ça peut arriver plus vite que prévu ! », confiait le journaliste de Canal+ .

Le projet à 600M€ confirmé ?