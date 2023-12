Vente OM : McCourt abandonne Marseille, la mèche est enfin vendue ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En place depuis 2016, Frank McCourt semble avoir pris du recul. Le propriétaire de l'OM demeure discret ces derniers temps et certains journalistes spéculent sur son avenir à court terme. C'est le cas de Thibaud Vézirian, qui annonce une vente du club marseillais dans les prochains mois. Il refuse, toutefois, de dévoiler une date.

Frank McCourt et l'OM, c'est terminé ? Selon les informations de Thibaud Vézirian, l'Américain, en place depuis 2016, se prépare à quitter son poste. Pour le journaliste, la vente de l'OM ne serait plus qu'une question de temps, surtout que McCourt semble aux abonnés absents ces derniers temps.

McCourt aux abonnés absents

« Frank McCourt a fait ses cartons. Il n’est plus là depuis des mois et des mois, il n’intervient plus, ne représente jamais l’OM, ne parle jamais de l’OM publiquement » a confié Thibaud Vézirian sur Twitch . Mais le journaliste refuse de donner plus d'informations sur ce dossier, notamment sur la date de l'opération.

Vézirian ne donne pas de date pour la vente