Vente OM : Les origines de la bombe

Aujourd’hui, l’OM est officiellement la propriété de Frank McCourt. Il n’empêche que cela fait maintenant plusieurs années que le dossier de la vente du club phocéen fait régulièrement parler. Thibaud Vézirian ne cesse d’ailleurs de remettre des pièces dans la machine, lui qui avait été le premier à annoncer la vente de l’OM. Il est d’ailleurs revenu sur la genèse de ce feuilleton.

L’OM a-t-il été vendu aux Saoudiens ? Si rien d’officiel n’a encore été communiqué à ce sujet, Thibaud Vézirian en est persuadé. Depuis plusieurs années maintenant, le journaliste répète que le club phocéen a été cédé par Frank McCourt et malgré les démentis, il persiste et signe.

« Des hommes d’affaires de Londres et du Liban m’ont parlé ouvertement »

Interrogé sur Twitch sur comment il s’était lancé dans le dossier de la vente de l’OM, Thibaud Vézirian a dévoilé les origines de celui-ci. Le journaliste a alors fait savoir : « Au début d’année 2020, des hommes d’affaires de Londres et du Liban m’ont parlé ouvertement, comme ça, en se croisant via mes réseaux de contact de ce sujet, en me disant : « ça ne t’est pas arrivé aux oreilles, il y a de grosses négos qui sont lancées, ça discute ».

« J’ai tissé ma toile autour de ses gens pour en savoir plus »

« Ça avait ensuite été confirmé par les médias italiens. Donc j’avais pris la décision d’en parler parce que tout ce qui était sorti, j’avais ces informations et beaucoup plus. C’est comme ça que je suis entré dans le sujet. J’ai tissé ma toile autour de ses gens pour en savoir plus, confirmer, infirmer, voir ce qu’il en était », a ensuite expliqué Vézirian sur ce dossier de la vente de l’OM.