Vente OM - Arabie Saoudite : Une incroyable arnaque est annoncée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Thibaud Vézirian est un personnage controversé. Si le #VenteOM reste d'actualité sur les réseaux sociaux, c'est notamment grâce à lui. Au cours de ses lives, il annonce régulièrement le départ de Frank McCourt à l'OM. Mais force est de constater que rien ne bouge à Marseille. Certains évoquent une supercherie.

Selon Thibaud Vézirian, il fallait s'attendre à des avancées dans le dossier lié à la vente de l'OM avant la fin du mois de juin. « Je continue à dire que je crois beaucoup à un grand changement d’ici au 30 juin, comme je l’ai dit. Maintenant, la temporalité, on est souvent surpris et donc on fait très attention, et on prend des pincettes » avait confié le journaliste.

Toujours rien à l'horizon

Mais en ce 6 juillet, Frank McCourt détient toujours l'OM. Pas de trace d'officialisation ou d'investisseurs saoudiens. Pour Johan Fahri, ancien journaliste de 20 Minutes , Thibaud Vézirian ne dit pas la vérité.

Mercato - OM : De Zerbi va trancher pour un nouveau transfert ! https://t.co/mIy52nNBd5 pic.twitter.com/6VdeJvgcP8 — le10sport (@le10sport) July 4, 2024

« Il a créé des espoirs »