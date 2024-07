Vente OM : «C’est imminent», une opération est annoncée avec l'Arabie Saoudite

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En France, l'actualité est monopolisée par les élections législatives. Mais bientôt, les médias pourraient évoquer la vente de l'OM et l'arrivée d'investisseurs saoudiens sur la Canebière. Le journaliste Thibaud Vézirian annonce que le deal serait bouclé et que l'officialisation devrait avoir lieu dans les prochains jours, notamment pour permettre de relancer le dossier lié aux droits TV.

Le football français est en grand danger. A quelques semaines de la reprise, la LFP n'est toujours pas parvenue à trouver de diffuseurs pour la Ligue 1. Une situation qui inquiète les clubs professionnels, qui pourraient perdre énormément d'argent dans cette affaire. Mais selon Thibaud Vézirian, le salut pourrait venir de l'Arabie Saoudite, sur le point de racheter l'OM. Comme indiqué par le journaliste, ce deal serait toujours d'actualité, malgré les démentis de Frank McCourt.

Vézirian campe sur ses positions

« Aujourd’hui, il y a tous les éléments qui montrent qu’on est dans un processus d’officialisation de cession, il n’y a aucun problème là-dessus (…) Maintenant, je ne suis pas responsable de ce type d’attente, de ces aléas comme je l’ai toujours dit. Aujourd’hui, la France a la tête dans ce marasme politique des législatives, pas besoin de se déchirer pour un sujet sur lequel vous et moi nous n’avons pas d’emprise. On ne va pas répondre éternellement, mais les choses avancent comme on l’a vu » a confié Vézirian.

« J’ai toujours des confirmations »