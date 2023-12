Une légende de l’OM mobilisée pour ce buteur !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En grande difficulté lors de ses premiers mois à l'OM après son transfert record de 32M€, Vitinha a mis du temps avant de trouver son rythme de croisière. Et le buteur portugais s'est confié sans détour sur sa période de doutes en expliquant que Jean-Pierre Papin l'avait beaucoup aidé à remonter la pente à l'entraînement.

Il y a près d'un an, en janvier 2023, l'OM battait son record historique sur le mercato en recrutant Vitinha en provenance du Sporting Braga pour 32M€. Présenté comme un buteur particulièrement prometteur, le Portugais de 23 ans a pourtant déçu lors de ses premiers mois à l'OM et manquait cruellement de confiance et d'efficacité devant le but. Si Vitinha remonte peu à peu la pente, toute cette période était loin d'être simple à vivre comme il l'a confié vendredi en conférence de presse.

« J'étais un peu triste »

« Il n'y a pas toujours eu des moments faciles, parfois les choses ne se passent pas comme on le souhaite. On peut travailler dur parfois et constater que le résultat n'est pas celui escompté, et c'est un moment que j'ai vécu récemment. Le coach s'en est rendu compte. Ce n'est pas toujours simple, donc j'étais un peu triste en effet. Ceux qui me connaissent savent que je suis quelqu'un de joyeux, qui apprécie la vie. Cependant, oui, j'ai traversé une période un peu moins agréable et j'ai dû retrouver cette joie. Heureusement, certaines personnes m'ont aidé à retrouver le bonheur, à être heureux à nouveau, ce qui me permet de contribuer positivement en tant que joueur et en tant qu'être humain. En effet, être heureux est très important », assure Vitinha, qui a pu compter sur le soutien d'une figure de l'OM pour se perfectionner à l'entraînement : Jean-Pierre Papin.

Papin a aidé Vitinha