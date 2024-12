Un «vrai leader» est annoncé à l’OM !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour en grande forme depuis le début de la saison, l'OM occupe actuellement la deuxième place de Ligue 1 à égalité avec l'AS Monaco. Le club de la cité phocéenne a réalisé un mercato extraordinaire et peut s'appuyer sur de nombreux renforts depuis des mois. Parmi eux, Pierre-Emile Hojbjerg a fait des débuts remarqués et son expérience sert beaucoup dans cette nouvelle équipe façon De Zerbi.

Milieu de terrain de Tottenham depuis 2020, Pierre-Emile Hojbjerg a été prêté à l'OM cette saison. Le Franco-Danois est un joueur d'expérience qui plaît beaucoup et ses qualités sont également remarquées à Marseille. Pilier de l'effectif de Roberto De Zerbi, il est évidemment l'une des meilleures recrues du dernier mercato estival.

« C'est un vrai leader »

Titulaire à chaque match depuis le début de la saison, Pierre-Emile Hojbjerg n'a pas raté la moindre minute. L'ancien joueur du Bayern Munich a également inscrit 3 buts pour le moment et ravit de nombreux observateurs, comme Jean-Charles De Bono. « Højbjerg, on savait que c’était un joueur international avec une certaine mentalité et rayonnant dans les clubs où il est passé. C’est un vrai leader et ça j’aime. Avec le retour de Rongier en plus, cela lui permet de projeter plus vers l’avant et d’aller chercher des buts » déclare l'ancien joueur du club pour le Football Club de Marseille.

La meilleure recrue ?

A 29 ans, Pierre-Emile Hojbjerg ravit les supporters de l'OM qui voient en lui un grand talent capable de fédérer. L'homme aux 86 sélections avec le Danemark a d'ailleurs porté le brassard de capitaine à plusieurs reprises cette saison. « C’est un partenaire idéal. On peut lui coller l’étiquette de l’OM. C’est un grand joueur qui fait progresser ses partenaires. C’est vraiment la recrue qui nous fallait dans ce milieu de terrain » poursuit Jean-Charles De Bono.