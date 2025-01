«Un joueur très fort» est annoncé à l’OM !

Arnaud De Kanel

Très en vue lors de son entrée en jeu face au LOSC en Coupe de France, Robinio Vaz a de nouveau pris part à un match de l'OM en jouant l'intégralité de la seconde période contre Strasbourg dimanche soir. Le jeune attaquant olympien a été loué par Roberto De Zerbi après la rencontre.

L'OM tient son nouveau phénomène avec Robinio Vaz. Brillant chez les jeunes depuis le début de la saison, l'attaquant multiplie les apparitions avec le groupe pro et bénéficie même d'un temps de jeu de plus en plus important. Dimanche soir, Vaz a d'ailleurs disputé l'intégralité de la seconde période contre Strasbourg.

Vaz élu homme du match

Intenable, le jeune homme de 17 ans a provoqué un pénalty, transformé par Mason Greenwood, et il a posé de nombreux problèmes à la défense strasbourgeoise. Le trophée d'homme du match lui a même été décerné pour sa première apparition en Ligue 1. Il n'en fallait pas plus à Roberto De Zerbi pour être conquis par le phénomène.

Vaz, «un joueur très fort» selon De Zerbi

« Je fais jouer les joueurs qui le méritent le plus de mon point de vue. Ce soir, avec l'absence d'Elye Wahi et le fait que Neal Maupay, qui est un de mes joueurs préférés, ce soir était peut-être un petit peu moins lucide, c'était quand même le troisième match d'affilée aussi qu'il jouait. Je pensais qu'il méritait. Robinio apporte de l'énergie, il a fait un bon match et il est un joueur très fort. Après, c'est sûr que c'est un garçon de 2007, donc il faut réussir à le gérer au mieux. Mais je l'avais déjà dit, je n'ai pas peur de faire jouer les jeunes. J'ai même eu le doute ce soir de le faire débuter ou pas », a lâché le coach de l'OM en conférence de presse au sujet de son jeune attaquant. Très prometteur pour la suite...