L’OM crie au scandale, la réponse cash

Arnaud De Kanel

Ça gronde à Marseille ! Dimanche soir, après le coup de sifflet final du match face à Strasbourg, Pablo Longoria a poussé un énorme coup de gueule au sujet de l'arbitrage. Le président de l'OM estime que son équipe aurait dû bénéficier d'un pénalty et parle même d'un «scandale». Côté alsacien, Liam Rosenior pense que l'arbitre a pris la bonne décision.

Tenu en échec par le RC Strasbourg, l'OM ne digère pas les nouvelles décisions polémiques du corps arbitral à son encontre. Au coup de sifflet final, Pablo Longoria a même fait le choix de prendre la parole au micro de DAZN pour exprimer son mécontentement.

L'OM revit un moment chaotique : un coach changeant au cœur de la tempête. Eduardo Costa nous en dit plus ! ⚽

➡️ https://t.co/mLWQuKSIrQ pic.twitter.com/NFK3rJujf0 — le10sport (@le10sport) January 20, 2025

«Un scandale»

Le président de l'OM a notamment pointé du doigt la décision de Bastien Dechepy de ne pas siffler pénalty en faveur du club phocéen après un accrochage entre Jonathan Rowe et Guela Doué dans la surface de réparation strasbourgeoise. Au micro de DAZN, Longoria n'a alors pas mâché ses mots. « Il faut dire stop. L'action du penalty sur Rowe, c'est un scandale. Il y a une occasion nette de but et le joueur n'est pas en action de jouer le ballon, qu'est-ce qu'il faut de plus ? Jusqu'où on va arriver avec l'Olympique de Marseille ? », a déploré le président de l'OM. Liam Rosenior, le coach strasbourgeois, est revenu sur cette action litigieuse quelques minutes plus tard en conférence de presse.

«Il n'y a pas penalty»

L'entraineur anglais est catégorique. Pour lui, l'arbitre a pris la bonne décision. « Mon travail, c'est d'entraîner mon équipe. J'ai vu qu'il y avait un sujet sur un penalty. De mon point de vue, il n'y a pas penalty, c'est ce que je pense, c'est tout ce que je peux dire. Je pense que l'arbitre a été solide, juste, et si je me trompe, je m'excuserai sans problème », a déclaré Liam Rosenior en conférence de presse. Une sortie qui devrait faire enrager les Marseillais.