Un joueur de l'OM part au clash, il est récompensé !

Toujours en plein conflit avec l’OM et alors qu’il n’a pas joué la moindre minute cette saison, Chancel Mbemba a tout de même été plébiscité ce lundi soir. En effet, le défenseur âgé de 30 ans et international congolais figure dans le onze type des meilleurs joueurs africains de l’année.

Ce lundi soir avait lieu les CAF Awards 2024, récompensant les meilleurs joueurs africains de l’année, et un joueur de l’OM a été mis à l’honneur. En effet, Chancel Mbemba a été récompensé et figure dans le onze type de l’année 2024, comme André Onana, Kalidou Koulibaly, Achraf Hakimi, Mohammed Kudus, Sofyan Amrabat, Franck Kessié, Yves Bissouma, Mohamed Salah, Victor Osimhen et Ademola Lookman, élu Ballon d’Or Africain.

« C’est le Congo qui gagne ! »

« Très heureux et reconnaissant de figurer une fois de plus dans le 11 type de la CAF FIFPro. Merci à tous ceux qui ont voté pour moi et qui me soutiennent au quotidien. C’est le Congo qui gagne ! », a réagi Chancel Mbemba sur X, lui qui n’a toujours pas joué la moindre minute avec l’OM cette saison.

Très heureux et reconnaissant de figurer une fois de plus dans le 11 type de la CAF FIFPro. Merci à tous ceux qui ont voté pour moi et qui me soutiennent au quotidien. C’est le Congo qui gagne ! 🇨🇩 https://t.co/pEj0QBJtEH — Chancel Mbemba (@mbemba22) December 16, 2024

Mbemba veut quitter l’OM cet hiver

Poussé vers la sortie et deux fois mis à pied au cours de l’été, le défenseur âgé de 30 ans espère trouver une solution pour s’en aller en janvier. Le contrat de Chancel Mbemba court jusqu'en juin 2025 et l’OM veut récupérer une indemnité de transfert, autrement il partira libre à la fin de la saison.