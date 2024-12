Un joueur de l'OM lâche un avertissement au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dauphin du PSG en Ligue 1, l'OM est en grande forme et reste notamment sur trois victoires consécutives dont deux contre des concurrents directs à savoir le RC Lens et l'AS Monaco. Les Marseillais sont revenus à cinq points du leader parisien, de quoi donner des ailes à Neal Maupay qui voit l'OM concurrence le PSG pour le titre.

Après un passage à vide, notamment au Vélodrome, l'OM revient très fort et vient d'enchaîner trois victoire probantes contre le RC Lens (3-1), l'AS Monaco (2-1) et l'ASSE (2-0). Dans le même temps, le PSG vient d'enchaîner deux nuls consécutifs. Par conséquent, le club phocéen est désormais deuxième en Ligue 1 avec cinq points de retard sur les Parisiens.

Maupay croit au titre

Par conséquent, Neal Maupay pense que l'OM peut jouer le titre. « Ce que je pense c'est que c'est compliqué à dire. J'aimerais, je pense qu'on aimerait tous gagner, c'est un championnat très relevé, il y a des très bonnes équipes et pour le moment on est derrière, mais la saison est longue », assure l'attaquant marseillais sur le site officiel de l'OM, avant de poursuivre.

«Eest-ce que je crois qu'on peut gagner le championnat ? Oui»

« Et est-ce que je crois qu'on peut gagner le championnat ? Oui. Après est-ce qu'on gagnera ? On verra bien », ajoute Neal Maupay. Ce week-end, l'OM peut d'ailleurs encore se rapprocher au classement avec la réception du LOSC au Vélodrome alors que le PSG accueillera l'OL.