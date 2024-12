Mercato - OM : Le transfert d’une superstar bouclé grâce à la Coupe du monde ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le dossier Paul Pogba est, plus, un fantasme qu'autre chose à l'heure actuelle. En coulisses, la situation est plutôt calme à quelques semaines du prochain mercato d'hiver. Mais selon Eric Di Méco, Frank McCourt pourrait bien accepter de se lancer dans cette opération en raison de la prochaine Coupe du monde organisée aux Etats-Unis. Explications.

On le sait, Frank McCourt n’a pas hésité à mettre la main à la poche cet été, d’abord pour répondre aux exigences de la DNCG, mais aussi pour offrir un groupe ambitieux à Roberto de Zerbi, engagé sur un cycle de trois. Et à plus de deux ans d’une Coupe du monde organisée aux Etats-Unis, le propriétaire de l’OM pourrait continuer à investir. Selon Eric Di Méco, McCourt pourrait très bien se servir de son club pour mettre en valeur certaines personnalités, qui animeront le prochain Mondial.

McCourt va boucler quelques surprises ?

« L’année prochaine, c’est une année de Coupe du monde aux Etats-Unis. Frank McCourt peut se dire, je vais avoir deux ou trois joueurs, comme les Qataris quand ils ont voulu garder Neymar, Messi et tout le monde pendant la Coupe du monde 2022 » a confié l’ancien joueur de l’OM durant le Super Moscato Show. Di Méco estime que Paul Pogba pourrait être un renfort de choix pour le club phocéen. Surtout que le milieu de terrain demeure l’une des personnalités les plus charismatiques de son sport, malgré sa suspension pour dopage.

La réponse de l'OM dévoilée

Mais comme l’a indiqué Florent Germain, ce dossier Pogba est, pour l’instant, à l’arrêt. « Il a envie de trouver un projet ambitieux. D’après les échos que j’ai, rester en France peut le booster. Et il veut vraiment retrouver l’équipe de France, donc il faut trouver un club légitime et pas rejoindre un pays exotique. Avec un club comme Marseille, il peut être exposé et obtenir du temps de jeu. Après, quand on pose la question à des dirigeants marseillais, on te dit « c’est compliqué », mais pas que c’est impossible. On entretient un petit mystère » a déclaré le journaliste de RMC.