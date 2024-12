Transfert à 11M€, l'OM est dans une incroyable impasse

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Hyper actif l'été dernier, l'OM a bouclé l'arrivée de 12 nouveaux joueurs. Parmi eux, certains se sont imposés comme des titulaires indiscutables, mais d'autres ont en revanche déçu. C'est le cas de Lilian Brassier qui sortait pourtant d'une excellente saison à Brest. Mais alors qu'il est prêté avec une option d'achat estimée à 11M€, l'OM ne pourra pas vendre son défenseur et se retrouve donc dans une impasse.

Lors du précédent mercato estival, l'OM a chamboulé son effectif afin d'offrir à Roberto De Zerbi l'effectif idéal pour lancer son projet. Dans cette optique, pas moins de douze nouveaux joueurs sont arrivés. Plusieurs d'entre eux sont d'ailleurs déjà devenus indispensables à l'image de Mason Greenwood, Adrien Rabiot ou encore Pierre-Emile Hojbjerg.

Brassier en grande difficulté à l'OM

Mais à l'inverse, plusieurs recrues ont déçu. C'est notamment le cas de Lilian Brassier. Auteur d'une très belle saison avec Brest, le défenseur a même perdu sa place à l'OM. Depuis sa grave erreur contre l'AJ Auxerre, Lilian Brassier joue très peu puisqu'il s'est contenté d'une entrée en jeu, à la 91e minute, contre l'ASSE. Geoffrey Kondogbia et Derek Cornelius lui sont passés devant pour évoluer dans l'axe aux côtés de Leonardo Balerdi. Tout comme Amir Murillo, utilisé dans une défense à trois puisque désormais Quentin Merlin évolue en tant que piston. C'est dire à quel point Lilian Brassier a été relégué dans la hiérarchie.

Un départ quasiment impossible ?

Par conséquent, Roberto De Zerbi ne semble plus compter sur Lilian Brassier. Cependant, La Provence assure qu'un départ est quasiment impossible. Et pour cause, le défenseur est prêté par Brest avec une option d'achat estimée à 11M€ et qui serait très facilement activable. Autrement dit, l'OM bouclera le transfert de Lilian Brassier en fin de saison, et ce sera seulement à ce moment là qu'un départ pourra être envisagé.