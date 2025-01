Un joueur de l'OM fait une demande spéciale à Greenwood !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse ce vendredi, Neal Maupay a notamment évoqué son association avec Mason Greenwood, le leader de l'attaquant de l'OM depuis le début de la saison. L'ancien joueur d'Everton ne manque pas d'encenser son coéquipier, tout en lui faisant une demande amusante pour qu'il puisse marquer plus de buts sous la tunique olympienne.

Arrivé dans la peau d'une doublure d'Elye Wahi afin de compenser la grave blessure de Faris Moumbagna, Neal Maupay s'est finalement converti comme l'avant-centre titulaire de l'OM. Aux côtés de Mason Greenwood, il est désormais l'une des armes choisie par Roberto De Zerbi pour animer son secteur offensif. D'ailleurs, Neal Maupay ne manque pas de faire passer un petit message au numéro 10 de l'OM, qui est l'un des meilleurs joueurs de la première partie de saison de Ligue 1.

« Il a eu un début de saison où il marquait et était efficace, mais peut-être que collectivement et dans les efforts défensifs, c'était difficile de s'adapter au championnat. Mais on voit que depuis des semaines, il fait les efforts. C'est un joueur clé pour nous et je suis content de jouer à côté de lui, mais s'il pouvait me faire marquer encore plus ça serait bien ! », s'amuse-t-il en conférence de presse en marge de la réception de Strasbourg dimanche.

Neal Maupay a également été interrogé sur un autre joueur qui a réalisé un excellent début de saison, à savoir Luis Henrique : « Luis (Henrique) peut tout faire sur le terrain, son rôle lui correspond parfaitement dans ce système. Il est en réussite, en confiance et il joue libéré. Avec Amir Murillo, ça marche bien. C'est un travailleur, il fait une très bonne saison ». Autrement dit, le nouvel attaquant de l'OM semble s'éclater avec ses coéquipiers.