Un joueur de Gasset se lâche sur son calvaire à l’OM

Hugo Chirossel

Alors qu’il n’avait plus joué depuis le 21 janvier dernier en raison d’une blessure aux adducteurs, Amir Murillo a fait son retour contre le Benfica Lisbonne, avant d’être titularisé par Jean-Louis Gasset dimanche à Toulouse. Présent en conférence de presse ce mardi, le joueur de l’OM est revenu sur sa blessure, une période extrêmement difficile pour lui.

Présent en conférence de presse ce mardi, à la veille de la réception de l’OGC Nice, Jean-Louis Gasset a dit tout le bien qu’il pensait d’Amir Murillo. « L’homme est très attachant et Marseille a fait une très belle recrue », estime l’entraîneur de l’OM. L’international panaméen a fait son retour sur les terrains jeudi dernier face au Benfica Lisbonne, avant d’enchaîner dimanche à Toulouse. Un retour après plusieurs mois d’absence, lui qui n’avait plus joué depuis le 21 janvier.

«Cette période a été extrêmement difficile pour moi»

« Tout d'abord, je tiens à exprimer ma gratitude envers les kinésithérapeutes et les médecins qui m'ont considérablement soutenu dans ma récupération », a confié Amir Murillo, qui a précédé Jean-Louis Gasset en conférence de presse. « Cette période a été extrêmement difficile pour moi, car il s'agissait de l'une des blessures les plus longues de ma carrière. Cependant, grâce à notre travail acharné commun, nous avons progressé ensemble dans le but de retrouver au plus vite mes capacités afin de contribuer à l'équipe. Mon retour contre Benfica m'a quelque peu pris par surprise, mais j'étais également très heureux de revenir sur le terrain. Nous avons investi énormément d'efforts, et j'étais ravi de pouvoir à nouveau apporter ma contribution à l'équipe de la meilleure façon possible . »

«C'est une progression graduelle pour retrouver mon rythme»