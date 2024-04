Mercato - OM : Gasset valide un transfert à 2,5M€

Hugo Chirossel

À la recherche d’une doublure à Jonathan Clauss l’été dernier, l’OM a décidé de dépenser 2,5M€ afin de s’attacher les services d’Amir Murillo en provenance d’Anderlecht. Un transfert qui a pu surprendre, mais l’international panaméen, récemment revenu d’une longue blessure, a toujours répondu présent lorsqu’on a fait appel à lui. Un recrutement validé par Jean-Louis Gasset, qui l’a encensé ce mardi en conférence de presse.

Alors qu’il n’avait plus joué depuis le 21 janvier en raison d’une blessure aux adducteurs, Amir Murillo a fait son retour la semaine dernière face au Benfica Lisbonne. Entré à la mi-temps, l’international panaméen était titulaire dimanche sur la pelouse de Toulouse. Un retour important pour l’OM, qui comme l’a confié Jean-Louis Gasset ce mardi en conférence de presse, compte sur le défenseur âgé de 28 ans.

«C’est la belle découverte. L’homme, et le joueur»

« Murillo ? C’est la belle découverte. L’homme, et le joueur. Parce qu’il a subi une blessure et une rechute qui l’ont amené à l’opération. J’ai connu des gens qui ont été dans ce cas et qui ont mis beaucoup de temps à venir parce qu’ils appréhendaient. Lui, dans la mentalité, dans le courage, il est venu de suite avec nous, il n’y a pas eu de matchs en CFA ou quoi que ce soit », a déclaré Jean-Louis Gasset, à la veille de la réception de l’OGC Nice. Ce dernier apprécie la polyvalence d’Amir Murillo et estime que l’OM a fait un très bon coup en dépensant 2,5M€ pour le recruter l'été dernier.

«C’est le genre de joueur que j’adore»