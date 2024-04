Mercato - Real Madrid : Une star va signer avant Mbappé ?

Pierrick Levallet

Avant l'arrivée de Kylian Mbappé, qui devrait débarquer cet été en provenance du PSG, le Real Madrid souhaite régler d'autres dossiers dans son vestiaire. Le club madrilène espère notamment conserver Toni Kroos, dont le contrat expire à l'issue de la saison. Le dossier semble d'ailleurs avancer dans la bonne direction pour la star de 34 ans.

Mercato : Avant Mbappé, il provoque un transfert au Real Madrid ? https://t.co/PS3hZNgknG pic.twitter.com/m8qpTRiODp — le10sport (@le10sport) April 23, 2024

Le Real Madrid avance pour la signature de Kroos

À en croire les informations de Mundo Deportivo , le Real Madrid souhaiterait bien évidemment voir Toni Kroos rester. Le club madrilène aurait d’ores et déjà lancé les négociations pour parvenir un accord avec l’international allemand. Le dossier serait actuellement en bonne voie. La signature du milieu de terrain de 34 ans serait bien engagée.

«La relation entre le club et moi est trop bonne pour qu'il y ait des problèmes»