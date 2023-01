Transfert - OM : Avec ces révélations du Mondial, Longoria va connaitre deux gros échecs sur le mercato

Hugo Chirossel

L’excellent parcours du Maroc lors de la Coupe du monde 2022 a permis à certains de ses joueurs d’attirer la lumière sur eux. C’est notamment le cas de Sofyan Amrabat et d’Azzedine Ounahi, étincelants dans le milieu de terrain des Lions de l’Atlas. Des performances qui auraient attiré l’attention de Pablo Longoria et de l’OM. En revanche, ils semblent d’ores et déjà hors d’atteinte pour les finances marseillaises.

Le Maroc restera la plus grosse surprise de la Coupe du monde 2022. Après avoir terminé premiers de leur poule, devant la Croatie et la Belgique, les Lions de l’Atlas ont sorti l’Espagne et le Portugal pour se hisser jusqu’en demi-finale. Éliminés par l’équipe de France, avant de s’incliner en petite finale face aux Croates, le parcours des hommes de Walid Regragui reste exemplaire. Depuis, les internationaux marocains affolent le marché des transferts, notamment Sofyan Amrabat et Azzedine Ounahi, annoncés dans le viseur de l’Olympique de Marseille. Mais ces deux dossiers risquent d’être très compliqués à concrétiser pour Pablo Longoria.

Prix fixé à 40M€ pour Amrabat

D’après les informations de Foot Mercato , Liverpool, Tottenham et l’Atlético de Madrid s’intéresseraient à Sofyan Amrabat (26 ans). Sous contrat jusqu’en juin 2024, la Fiorentina a une option pour le prolonger automatiquement jusqu’en 2025. Une rude concurrence pour l’OM, d’autant plus que la Viola réclamerait 40M€ pour se séparer de son joueur. Si la Fiorentina serait prête à écouter les offres pour l’international marocain, comme l’indiquait Calciomercato , elle ne serait pas pressée de s’en séparer pour autant. Sofyan Amrabat de son côté se sent bien à Florence, comme il l’avait confié dans une interview accordée à Marca : « En ce moment, je joue pour la Fiorentina. J'ai beaucoup de respect pour mon club, c'est une grande équipe . »

Entre 20 et 25M€ pour Ounahi