Stupeur à l'OM, Riolo annonce un danger

Amadou Diawara

Pour remplacer Jean-Louis Gasset, qui a pris sa retraite, l'OM de Pablo Longoria a décidé de miser sur Roberto De Zerbi à la fin de la dernière saison. Auteur de débuts prometteurs avec le club marseillais, le coach italien va devoir très vite se réinventer d'après Daniel Riolo.

Arrivé à l'OM en février dernier, Jean-Louis Gasset s'était engagé jusqu'au 30 juin. A la fin de son intérim à Marseille, le technicien français a décidé de prendre sa retraite. Pour pallier le départ de Jean-Louis Gasset (70 ans), l'OM de Pablo Longoria s'est attaché les services de Roberto De Zerbi (45 ans) cet été.

De Zerbi doit trouver des plans de secours

Arrivé à l'OM il y a quelques mois, Roberto De Zerbi réalise des débuts prometteurs à Marseille. En effet, le club phocéen est actuellement troisième de Ligue 1 avec 14 points en sept journées, et seulement une défaite. Toutefois, à en croire Daniel Riolo, Roberto De Zerbi doit faire attention s'il ne veut pas avoir un avenir compliqué à l'OM.

«Les entraîneurs vont vite l’enfermer»

« De Zerbi est arrivé avec beaucoup d’espoirs derrière lui, la renommée internationale. Très rapidement, je me suis montré un peu méfiant, les qualités il en a, ce n’est pas le souci. La Ligue 1, il faut s’adapter tout de suite, tu as facile 50% des entraîneurs qui se disent contre l’OM : on va te faire déjouer. Et De Zerbi, le faire déjouer, ce n’est pas très compliqué. Il va falloir qu’il trouve des plans B et des plans C parce que les entraîneurs vont vite comprendre le truc et vont vite l’enfermer. Il va falloir qu’il fasse très attention à ces blocs bas. Il va falloir qu’il adapte au niveau des joueurs aussi », a estimé Daniel Riolo, présent dans l'émission l'After Foot de RMC Sport ce lundi soir.