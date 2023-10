Son calvaire est terminé à l'OM, il jubile

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La libération pour Pierre-Emerick Aubameyang. Plus de deux mois après son arrivée à l'OM, l'international gabonais a ouvert son compteur but en championnat. L'attaquant a trouvé le chemin des filets face au Havre ce dimanche après-midi. Présent en zone mixte, il en a profité pour rendre hommage à Amine Harit, passeur décisif.

Après la défaite de son équipe face à l'AS Monaco samedi dernier, Pierre-Emerick Aubameyang avait prévenu. « Je sais que quand le premier va arriver, ça va s'enchaîner. Donc je ne perds pas patience, je continue le travail et je ne lâche rien » avait-il confié. Heureusement pour l'OM, l'international gabonais a enfin trouvé le chemin des filets en Ligue 1. Le buteur a joué un rôle important dans la victoire de son équipe face au Havre ce dimanche en inscrivant son premier but. (3-0).

« Enfin la vanne est ouverte ! »

En zone mixte, Aubameyang n'a, évidemment, pas caché sa joie et a eu un mot pour Amine Harit, passeur décisif et auteur, une nouvelle fois, d'une très grande partie. « Mon premier but ? Il est pas mal. Grâce à Amine, qui a fait un super match. Ça fait du bien, enfin la vanne est ouverte ! Elle était un peu rouillée, mais ça fait du bien. C’est une récompense collective. C’est le travail qui fait la différence, on se donne à fond » a déclaré le buteur de l'OM, qui espère enchaîner.

La trêve internationale, une mauvaise nouvelle pour Aubameyang ?