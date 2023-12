Scandale raciste après l'OM, il sort du silence

Thibault Morlain

Le week-end dernier, l'OM s'imposait sur la pelouse de (2-4). Suite à cette rencontre, l'attaquant des Merlus, Aiyegun Tosin a été la cible d'insultes racistes sur les réseaux sociaux. L'attaquant béninois avait d'ailleurs relayé certains messages qui visaient notamment sa fille. Suite à cela, Tosin a pris la parole ce vendredi.

Dans un communiqué publié ce jeudi, Lorient était monté au créneau pour défendre son attaquant, Aiyegun Tosin, victime de messages racistes sur les réseaux sociaux suite au match face à l'OM : « Le club tient à apporter son soutien à Aiyegun et dénonce avec fermeté toutes les insultes racistes et tous les discours haineux. (...) Le FC Lorient continuera à s'engager et poursuivra ses efforts dans la lutte contre le racisme et toutes formes de discrimination ». En effet, depuis la défaite des Merlus contre les Phocéens, le Béninois a reçu d'immondes messages et il en a notamment relayé certains où un utilisateur s'en prenait notamment à sa fille.

Après la rencontre face à l’OM, Aiyegun Tosin a été la cible de propos racistes sur son compte Instagram.Le club tient à apporter son soutien à Aiyegun et dénonce avec fermeté toutes les insultes racistes et tous les discours haineux.Communiqué➡️ https://t.co/4tqOleMgBa pic.twitter.com/rKj2MuGmgT — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) December 14, 2023

« Pas la première fois que j'en reçois »

Se confiant à Ouest France ce vendredi, Aiyegun Tosin est revenu sur ses messages racistes dont il a été la cible. L'attaquant de Lorient a alors expliqué : « Je n'ai jamais été victime d'insultes racistes sur le terrain, uniquement par messages. Et ce n'est pas la première fois que j'en reçois, j'en ai plus d'une fois par semaine. Le racisme n'a pas commencé avec moi. Il existe depuis longtemps. Mais ça ne me fait rien. Parce qu'on a beau faire des interviews ou des communiqués de presse, ça ne change rien. Ce sera toujours pareil ».

« Ma fille, je l'aime trop »