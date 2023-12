OM : Un joueur de Gattuso annonce la couleur après la désillusion

Jean de Teyssière

L'OM n'a pas vécu une soirée idéale face à Brighton, jeudi soir. Lors du dernier match de poules de la Ligue Europa, le club phocéen s'est incliné en Angleterre et a perdu sa place de leader. L'OM devra donc passer par les barrages pour accéder aux huitièmes de finale de la Ligue Europa. Après la rencontre, Jordan Veretout assurait que les joueurs n'étaient pas abattus et qu'ils étaient déjà concentrés sur la rencontre de dimanche face à Clermont.

Jeudi, l'OM jouait un match très important en Ligue Europa. Face à Brighton, un nul ou une victoire était nécessaire pour rester leader du groupe B et se qualifier directement pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Mais le contrat n'a pas été rempli puisque le club marseillais a été défait par Brighton (0-1) et devra affronter une équipe ayant terminé troisième en Ligue des Champions, pour espérer continuer l'aventure européenne.

«Personne n'est abattu»

La perspective de jouer deux matchs supplémentaires en février prochain ne doit pas enchanter l'OM. Malgré cette déception, Jordan Veretout, le milieu de terrain marseillais, affirme en zone mixte que « personne n'est abattu ce soir, personne n'est abattu. »

La pression de Bielsa à l'OM, c'était... pic.twitter.com/z7h6A2rPMS — le10sport (@le10sport) December 14, 2023

«Dimanche, on ira encore à la guerre»