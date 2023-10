Scandale OM-OL : Surprise, il signale une bonne action

Benjamin Labrousse

Depuis les graves incidents survenus ce dimanche à Marseille en marge de l’Olympico prévu entre l’OM et l’OL, de nombreuses personnalités se sont exprimées à ce sujet. Ce mardi, certains journalistes italiens ont également dévoilé leurs ressentis face notamment à la vision du visage ensanglanté de leur compatriote Fabio Grosso, et ont salué le traitement médiatique français concernant cette triste affaire.

Au lendemain du caillassage du bus de l’OL par quelques « supporters » de l’OM, plusieurs clichés du visage de Fabio Grosso avaient défrayé la chronique. Très touché notamment au niveau de l’arcade sourcilière, le technicien italien a suscité un traitement très ferme de cette affaire par les médias français, dénonçant à l’unisson ces évènements ayant eu lieu dimanche soir à Marseille. Ce mardi, certains journalistes italiens ont également évoqué l’affaire.

Incidents à l’OM : L’entraîneur de l’OL a frôlé la catastrophe https://t.co/RPVrKfz7NO pic.twitter.com/TnTfsN0TXu — le10sport (@le10sport) October 31, 2023

La presse italienne choquée par les clichés du visage de Fabio Grosso

« Les images de Grosso ensanglanté et frappé par les pierres des ultras de l’OM, ont fait beaucoup de bruit. Sur les réseaux sociaux et les sites web, on en a beaucoup parlé et pas seulement parce qu’il s’agissait d’un Italien et d’un champion du monde en 2006 autant parce que c’est un acte de violence que rien ne doit avoir à voir avec un match de football » , déclare à ce propos le journaliste Alessandro Mossini auprès de FootMercato .

«J’apprécie le fait que l’incident ait également été condamné par la presse sportive française»