Révolution à l’OM, Guardiola balance

Arnaud De Kanel

Lors de la préparation estivale, les supporters de l'OM ont pu apercevoir les premiers effets de la méthode De Zerbi. Une chose a notamment sauté aux yeux : le rôle hybride de Quentin Merlin. Comme Pep Guardiola, l'Italien demande à ses latéraux de créer le surnombre avec ballon et le coach de Manchester City avait d'ailleurs expliqué pourquoi.

L'histoire d'amour entre Pep Guardiola et Roberto De Zerbi ne semble pas prête de s'arrêter. Les deux hommes s'adorent et maintiennent des contacts réguliers depuis plusieurs mois. Lors de leurs appels téléphoniques, il est évidemment question de football et plus précisément de tactique. Le coach de l'OM et son homologue de Manchester City échangent sur plusieurs aspects, et s'inspirent ensuite des conseils de l'un afin de l'appliquer à son équipe. « Il s’identifie au style Guardiola mais il n’en est pas une copie », souligne Pasquale Marino. Roberto De Zerbi s'inspire notamment de la méthode Guardiola avec ses latéraux.

Le nouveau rôle de Merlin

A l'instar de Joao Cancelo, Kyle Walker, Joshua Kimmich, Philipp Lahm ou encore Oleksandr Zinchenko, Quentin Merlin a gouté à un nouveau rôle durant la préparation estivale. En effet, Roberto De Zerbi lui a demandé d'entrer dans le cœur du jeu lorsqu'il avait le ballon afin de déstabiliser l'adversaire. Une idée qui provient de Pep Guardiola qui l'avait d'ailleurs lancé lors de son passage au Bayern.

«En jouant ainsi, tu as plus de contrôle à la perte»

« J’ai eu cette idée en Allemagne parce qu’à la perte du ballon les adversaires te tuaient en contre-attaque si tes latéraux prenaient la largeur. En jouant ainsi, tu as plus de contrôle à la perte. Mais la raison principale est qu’avec cette façon de faire, tu as 4, 5, 6 joueurs dans l’axe pour faire circuler le ballon, faire des passes, des passes, des passes, et donc défendre en ayant le ballon », avait expliqué Pep Guardiola. On comprend mieux désormais...