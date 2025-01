Rabiot : L'annonce qui va les rendre fous à l'OM !

Thomas Bourseau

Quand bien même l'OM compte sept points de retard sur le PSG au classement de Ligue 1, Adrien Rabiot refuse de baisser les bras et compte bien aller titiller son club formateur jusqu'au bout. Quoi qu'il advienne, l'international français veut ramener l'Olympique de Marseille là où il doit être selon ses mots. Rabiot a notamment fait un petit point sur le cas Pogba.

Adrien Rabiot est incontournable ces derniers temps à l'Olympique de Marseille. Le milieu de terrain reste sur deux buts et une passe décisive sur ses quatre dernières sorties avec l'équipe entraînée par Roberto De Zerbi. Quand bien même il n'a pas été décisif dans le dernier geste dimanche contre Le Havre (5-1), Rabiot est une pièce maîtresse du système de jeu de De Zerbi et se trouve en plein épanouissement.

«Je suis venu dans cette équipe, l'objectif, c'est de gagner»

C'est du moins le discours que l'international français a livré en zone mixte dimanche soir. « Je suis épanoui, après c'est dans ma nature, il y a pas mal de jeunes joueurs aussi dans cette équipe. C'est un rôle que j'ai naturellement et que le coach me demande d'avoir aussi. Mais bien sûr que je me sens bien, le football c'est ma vie. Je suis venu dans cette équipe, l'objectif, c'est de gagner, de ramener l'Olympique de Marseille le plus haut possible et quand ça se passe bien comme ça, évidemment que je suis épanoui. Quand les résultats sont un peu moins bons, bien sûr que ça déteint sur le caractère, sur tout et quand ça va bien, forcément, c'est décuplé. Comme j'ai dit, il faut garder la tête froide, on est sur une bonne lancée et il faut continuer comme ça ».

«Pogba ? Je n’en sais rien. Je ne suis pas dirigeant»

Pendant son passage devant les micros de divers médias en zone mixte, Adrien Rabiot a été relancé sur le feuilleton Paul Pogba, lui qui avait totalement ouvert la porte à sa venue avant la trêve hivernale. « Je n’en sais rien. Je ne suis pas dirigeant ». a lâché Adrien Rabiot en souriant avant de quitter les lieux.