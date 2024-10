Panique pour Greenwood ? La réponse de l’OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après en avoir inscrit cinq lors de ses trois premiers matchs avec l’OM en août, Mason Greenwood n’a pas marqué le moindre but au cours du mois de septembre. L’ailier âgé de 23 ans a retrouvé le chemin des filets dimanche à Montpellier (0-5), mais les dirigeants marseillais ne se sont jamais inquiétés lors de sa passe difficile.

Battu par Strasbourg (1-0) et tenu en échec par Angers (1-1), l’OM a regoûté à la victoire dimanche dernier sur la pelouse de Montpellier (0-5). De quoi préparer au mieux la réception du PSG le week-end prochain et faire le plein de confiance, d’autant plus que cinq joueurs différents ont été buteurs : Elye Wahi, Amine Harit, Pierre-Emile Hojbjerg, Mason Greenwood et Luis Henrique.

Après l’OM, Greenwood a choisi sa prochaine équipe https://t.co/DOA3GeITwE pic.twitter.com/c8Cwj53aiv — le10sport (@le10sport) October 22, 2024

Un mois de septembre compliqué pour Greenwood

À Montpellier, Mason Greenwood a inscrit son sixième but de la saison, lui qui n’avait plus marqué depuis le 31 août face à Toulouse (1-3) et a ensuite connu un passage difficile en septembre. « Certains de nos joueurs décisifs ne sont pas en forme, comme Mason Greenwood. Il faut accepter que certains joueurs décisifs ne soient pas physiquement au top, ni dans la justesse technique, ce sont des choses qui arrivent », expliquait Roberto De Zerbi après le match nul contre Angers.

L’OM a toujours été confiant

Mason Greenwood a profité de la trêve internationale pour parfaire sa condition physique, mais son cas n’a jamais inquiété l’OM pour autant. Comme indiqué par L’Équipe, les dirigeants marseillais ne se faisaient pas de soucis pour l’Anglais même lorsque le niveau de ses performances a baissé.