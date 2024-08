OM - Wahi : Il monte au créneau après les sifflets

Arnaud De Kanel

Peu inspiré dans le dernier geste face au Stade de Reims dimanche en clôture de la 2ème journée de Ligue 1, Elye Wahi a vécu une soirée très compliquée. Pour sa première au Vélodrome, le buteur olympien a été hué à sa sortie. Marc Libbra déplore l'attitude des spectateurs marseillais et demande de la patience avec le nouveau numéro 9 de l'OM.

Sale soirée pour Elye Wahi. De nouveau titularisé à la pointe de l'attaque de l'OM, une semaine et demie selon après son arrivée en provenance du RC Lens, le natif de Courcouronnes a raté trois énormes occasions. Trois de trop pour l'exigent et impatient public du Vélodrome qui l'a conspué à sa sortie. Ce mardi, Marc Libbra est monté au créneau dans les colonnes de La Provence pour prendre la défense de Wahi.

«C’est contre productif de lui rentrer dedans»

« C’est bête de répéter nos erreurs. L’an passé, on a fracassé ’Auba’, qui nous a finalement portés à bout de bras. Certes il a été maladroit, il s’est souvent précipité en voulant bien faire, mais vous n’imaginez pas le poids de ce maillot sur les épaules d’un buteur, encore plus pour sa première au Vélodrome. Siffler comme ça, c’est la loi du foot et ses supporters modernes. Mais les vrais savent qu’il est talentueux et lui laisseront plus de temps pour faire ses preuves. C’est contre productif de lui rentrer dedans », a pesté l'ancien joueur de l'OM pour le quotidien régional. Marc Libbra appelle à la patience.

«Il faut être patient, le laisser travailler et faire un bilan dans six mois»

« Aubameyang a su s’en relever parce que c’est un immense joueur, plein d’expérience. Wahi, lui, est un jeune en apprentissage, il découvre le plus haut niveau et sa pression. Par rapport à Sanchez ou ’Auba’, les supporters doivent changer leur grille de lecture. Wahi est ici pour progresser, Il faut être patient, le laisser travailler et faire un bilan dans six mois. On ne doit pas attendre de lui qu’il porte seul l’attaque de l’OM, même si je suis persuadé qu’il a le potentiel pour le faire à l’avenir. Sil marque entre 12 et 15 buts ce sera déjà une saison très réussie », a ajouté le natif de Toulon. Elye Wahi appréciera.