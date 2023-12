OM : Une décision est prise, il pousse un coup de gueule

La rédaction

Alors que le ministère de l'Intérieur a pris le choix fort d'interdire le déplacement des supporters dans 5 stades de Ligue 1 ce week-end, plusieurs acteurs du football français sont montés au créneau. A commencer par l'entraîneur de Lorient, Régis Le Bris, qui regrette cette décision avant la réception de l'OM dimanche soir (20h45).

« Depuis plusieurs années, à Lorient, on a été plutôt préservés de cela »

Et c'est le cas de Régis le Bris. Présent en conférence de presse ce vendredi, le coach lorientais a fait part de son incompréhension. Alors que le stade du Moustoir est rarement sujet aux violences dans ses tribunes, Le Bris ne comprend donc que Lorient soit confronté à cette interdiction. « On ne peut pas laisser filer cette multiplication des violences. C’est insupportable vis-à-vis du sport qui est le nôtre. Vis-à-vis de notre société, il y a une dérive qui est presque affolante. Que les pouvoirs publics se saisissent de la situation et soient sans concession sur ce sujet me paraît indispensable. Depuis plusieurs années, à Lorient, on a été plutôt préservés de cela. Il y a eu quelques feux d’artifice, des fumigènes, mais je trouve que l’ambiance au stade, y compris avec les supporters marseillais, a toujours été excellente » , regrette-t-il.

« Évidemment que ça va nuire à l’ambiance globale du match »