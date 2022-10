Foot - OM

OM : Tudor, Lopez… Le constat très amer après la défaite face au PSG

Publié le 17 octobre 2022 à 12h00

Encore battu sur la pelouse du PSG en clôture de la 11ème journée, l’OM a de quoi regretter vu la physionomie de la rencontre. Après le match, Pau Lopez et Igor Tudor ont tenté d’analyser ce Classique avant d’en faire le même constat : l’OM a trop respecté le PSG.

Les années se suivent et se ressemblent pour l’OM. Une fois de plus, les Olympiens ont été battus par le PSG sur la pelouse du Parc des Princes (1-0). C’est Neymar, encore lui, qui a trouvé la faille pour Paris juste avant la mi-temps sur un service de Kylian Mbappé. Après deux belles prestations en Ligue des Champions contre le Sporting, l’OM avait de quoi nourrir quelques regrets dimanche dernier, surtout que l’équipe d’Igor Tudor a longtemps tenu tête au PSG.

«On a eu trop de respect pour eux»

Mais après la rencontre, le constat était le même pour tout le monde. « On a eu trop de respect pour eux, on savait qu’ils avaient une très bonne équipe, de très bons joueurs », déplorait Pau Lopez en zone mixte. « C’est ce que je vous ai dit la dernière fois, on doit jouer comme d’habitude. Défensivement comme offensivement, on a eu trop de respect pour eux quand ils avaient le ballon. Je pense qu’on n’a pas fait ce qu’on fait habituellement. Il y a beaucoup de risques à défendre en un contre un et si tu ne le fais pas c’est encore plus difficile », ajoute le gardien de l’OM, homme du match côté olympien.

Même avis pour Igor Tudor