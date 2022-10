Foot - OM

OM : Ce protégé de Tudor se lâche après son duel avec Mbappé

Publié le 17 octobre 2022 à 10h30

Hugo Chirossel

En déplacement au Parc des Princes à l’occasion du Classique, l’OM s’est incliné face au PSG (1-0). Mais Igor Tudor peut tout de même avoir des motifs de satisfaction, notamment la performance de Chancel Mbemba. Déjà très bon depuis le début de la saison, le défenseur congolais a récidivé dimanche soir et a souvent pris le dessus dans son duel avec Kylian Mbappé.

Plein d’espoir avant d’aborder ce Classique, l’Olympique de Marseille a été battu par le Paris Saint-Germain au Parc des Princes dimanche soir (1-0). Un résultat logique au vu de la rencontre, les Parisiens ont eu les plus grosses occasions et sont d’ailleurs tombés sur un très bon Pau Lopez. Du côté de l’OM, il peut tout de même y avoir quelques regrets, car les Marseillais ont eu des situations qu’ils auraient pu mieux négocier.

OM : Furieux, Tudor tacle son vestiaire après le PSG https://t.co/I5AtUeQu0D pic.twitter.com/qHMG1Nqzsc — le10sport (@le10sport) October 17, 2022

«On a eu beaucoup d'occasions, mais quand on rate…»

« Aujourd'hui, ça a été très difficile. Mais, on a loupé notre match. Notre attaque, c'est dommage. On a eu beaucoup d'occasions, mais quand on rate… », a réagi Chancel Mbemba après la rencontre, des propos relayés par Le Phocéen . « Quand tu joues avec des attaquants comme il y a en face, c'est compliqué. On se doit de mieux concrétiser les occasions. On est venu pour gagner, il fallait mouiller le maillot, c'est Paris. On est venu pour les trois points . »

«Mon duel avec Kylian ? C'est gentil, mais on doit continuer à travailler»