OM : Surprise, une légende va faire son grand retour ?

L'aventure de Dimitri Payet pourrait prendre fin dans les prochains jours. A en croire la presse brésilienne, Vasco de Gama envisagerait de mettre un terme à son engagement et de casser son contrat. Une décision qui pourrait le pousser à prendre sa retraite. Comme indiqué par le joueur par le passe, un projet de reconversion est en discussions à l'OM.

L’information a été dévoilée par TNT Sports Brazil. A en croire le média sud-américain, Vasco de Gama serait sur le point de casser le contrat de Dimitri Payet, qui prend fin, pourtant, en juin prochain. Mécontent de ses prestations depuis le début de la saison, la formation brésilienne voudrait mettre un terme à ce partenariat au plus vite.

Un retour à l'OM envisagé ?

A 37 ans, cette décision pourrait sonner le glas de sa carrière. Surtout que Payet vit difficilement le fait que sa famille soit restée en France. Justement, un retour dans un club de Ligue 1, à l’OM avait été évoqué par le principal intéressé l’année dernière.

Payet avait vendu la mèche

« Je n’ai pas de plan, j’ai quelque chose de défini. La dernière saison, je ne jouais pas et je m’occupais plus des autres que de moi, cela a été différent et cela m’a apporté beaucoup. Ce club peut grandir avec des gens qui connaissent le club. Mais ce sera après ma carrière sportive, le plus tard possible » avait déclaré Payet en décembre dernier. Le moment est, peut-être, venu.