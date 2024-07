OM : Surprise, Mbappé a halluciné à Marseille !

Arnaud De Kanel

Parti au Real Madrid, Kylian Mbappé n'affrontera plus l'OM avec la tunique du PSG. Néanmoins, à l'occasion d'une rencontre avec Jean-Charles De Bono, l'attaquant tricolore s'est remémoré ses déplacements à Marseille, et il en a profité pour se confesser. Il a été impressionné par l'ambiance du Vélodrome et n'a jamais retrouvé ça ailleurs.

Avec le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, les rencontres entre l'OM et le PSG seront peut-être un peu plus équilibrées. Néanmoins, cette rivalité risque de manquer à l'attaquant tricolore, au même titre que l'ambiance volcanique du Vélodrome, qui l'a stupéfait.

«Il en a eu des frissons»

« Il m’a dit qu’il n’avait jamais vu un stade comme le Vélodrome, avec une telle ambiance. Il en a eu des frissons », confie Jean-Charles De Bono, qui a échangé avec Kylian Mbappé vendredi à l'issue de la rencontre entre la France et le Portugal, au quotidien La Provence .

«Il avait l’impression que le match se jouait là»