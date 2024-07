Mbappé régale une figure de l’OM, il balance tout

Arnaud De Kanel

Membre de la bande des Minots, qui a fait remonter l'OM en première division en 1984, Jean-Charles De Bono est une figure du club phocéen. Vendredi, l'ancien milieu de terrain a été invité par Kylian Mbappé pour assister au match entre le France et le Portugal. Il est revenu longuement sur ce moment.

Joueur de l'OM puis consultant pour OM TV, Jean-Charles De Bono est un visage bien connu à Marseille. Mais vendredi, c'est pourtant le meilleur buteur de l'histoire du PSG, à savoir Kylian Mbappé, qui l'a régalé. En effet, le capitaine des Bleus l'a invité à venir voir la rencontre France-Portugal, afin de le remercier de lui avoir fait rencontrer Cristiano Ronaldo en 2009 dans les couloirs du Vélodrome. De Bono a passé un moment inoubliable !

«Je suis avec les familles des joueurs de l’équipe de France»

« Vendredi, j’arrive au stade d’Hambourg vers 19h30. Je regarde où je suis installé. Je me rends compte que je suis avec les familles des joueurs de l’équipe de France. Là, Kylian sort pour l’échauffement, discute avec son papa. De loin, je lève le pouce pour le remercier de m’avoir invité. Il me répond que c’est tout à fait normal, que c’est logique qu’il y ait un retour parce que je lui ai fait tellement plaisir dans le passé », raconte Jean-Charles De Bono au quotidien La Provence . L'ancien joueur de l'OM était comme un enfant.

«À mon tour d’avoir vécu un match comme un enfant»