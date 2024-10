OM - PSG : De Zerbi a fait une annonce en privé

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ce dimanche, l’OM reçoit le PSG au Stade Vélodrome, en clôture de la neuvième journée de Ligue 1. Un match toujours particulier, ce dont a conscience Leonardo Balerdi, mais également Roberto De Zerbi. Si ce dernier accordé quelques jours de repos à ses joueurs après la victoire à Montpellier le week-end dernier, il les a également invités à « penser au Classique parce que c'est spécial ».

« J’attends toujours beaucoup de mes joueurs. » Présent en conférence de presse vendredi à deux jours de la réception du PSG, Roberto De Zerbi a rappelé l’exigence qu’il demande à son équipe, mais également son amour pour celle-ci. « Honnêtement je suis amoureux de mon équipe », a déclaré l’entraîneur de l’OM. « Je pense qu'on est une équipe vraiment forte. Alors c'est vrai qu'il y a toujours des choses à améliorer, mais on a déjà une équipe très forte avec des joueurs de très haut niveau. »

« Une étape importante pour notre chemin »

Si une victoire contre le PSG resterait « trois points », Roberto De Zerbi estime tout de même que « c’est une étape importante pour notre chemin, mais notre chemin ne s’arrêtera pas à lundi qu’on gagne ou qu’on perde. » L’entraîneur de l’OM a rappelé l’importance de cette rencontre à ses joueurs et ce dès la victoire sur la pelouse de Montpellier le week-end dernier (0-5).

« Profiter des jours offs, mais aussi de commencer à penser au Classique parce que c'est spécial »

« Après le match à Montpellier, le coach nous a dit de profiter des jours offs, mais aussi de commencer à penser au Classique parce que c'est spécial », a confié Leonardo Balerdi, dans un entretien accordé à Téléfoot. « Et pas seulement pour nous, mais aussi pour la ville. L'amour pour le football et pour ce club, c'est très important ici, c'est leur vie. Et leur vie dépend de nous aussi. On essaie de tout donner. On veut tout donner pour eux (les supporters, NDLR). On est content si on gagne, mais on est aussi content pour eux. Donc on aimerait gagner ce match. »