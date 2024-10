OM : Polémique avec Greenwood, il perd 1,5M€ !

Jean de Teyssière

Véritable star montante du football mondial, le destin de Mason Greenwood a basculé depuis qu’il a été accusé par sa compagne de l’avoir violenté et d’avoir tenté de la violer. Si la plainte a été retirée depuis, les images et audio qui circulent sur internet sont accablants pour Mason Greenwood qui a perdu beaucoup. Au point de liquider sa société d’image, fondée en 2019, qui lui avait pourtant rapporté jusqu’à 1,5M€.

Cet été, l’OM a fait un bad buzz en s’offrant les services de Mason Greenwood. L’attaquant anglais, accusé de violences conjugales et de tentative de viol par sa compagne jouit d’une popularité plus que négative dans le monde du football. En Angleterre, il est devenu persona non grata, ce qui a évidemment des conséquences financières pour le joueur.

Nike ne veut plus habiller Greenwood

Récemment, la célèbre marque de sport Nike a annoncé qu’elle n’habillerait plus Mason Greenwood. D’après SportTune, aucun sponsor connu n’est en lien avec Mason Greenwood. La conséquence évidente des actes qu’il a pu avoir par le passé envers sa compagne.

Greenwood liquide sa société d’image

Plus de sponsors, plus de revenus. Mason Greenwood ne peut compter que sur son salaire de footballeur qu’il touche à Marseille pour gagner sa vie. En conséquence, sa société d’image, TSM Sports, créée en 2019, est en train d’être liquidée par le joueur de l'OM, annonce SportTune. La liquidation judiciaire a en effet été débutée au printemps dernier. Une société qui avait pu générer un chiffre d’affaires allant jusqu’à 1,5M€, lorsqu’il n’était encore qu’un grand espoir du football anglais. Si elle n’est pas encore soldée, nul doute qu’elle devrait bientôt l’être.