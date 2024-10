Après Benatia, nouveau coup de gueule à l’OM !

Axel Cornic

Depuis le début de la saison, l’Olympique de Marseille a quelque chose avec l’arbitrage et Mehdi Benatia en sait quelque chose. Le conseiller sportif marseillais a en effet publiquement critiqué l’arbitre du choc face à l’OL (2-3) et a récemment écopé d’une suspension de six matchs, dont trois avec sursis.

Pour certains c’est exagéré, mais la commission de discipline de la LFP a souhaité frapper fort avec Mehdi Benatia. Coupable de vives critiques à l’encontre de Benoît Bastien, le conseiller sportif de l’OM s’est vu infliger six matchs de suspension, dont trois fermes et trois avec sursis. Mais cela ne devrait pas suffire à calmer les Marseillais...

Six matchs pour Benatia

Car l’OM a tout de suite réagi avec un communiqué assez clair, criant à l’injustice pour Mehdi Benatia. « Le club est en profond désaccord avec cette décision et trouve totalement disproportionné le traitement dont fait l’objet son conseiller sportif alors qu’il ne s’est rendu coupable ni d’insulte, ni de menace vis-à-vis du corps arbitral » a notamment clamé le club phocéen. Mais un nouvel épisode pourrait bien venir alimenter cette polémique sur l’arbitrage, puisque Marseille s’est notamment vu refuser un but lors du nul concédé face à Angers ce vendredi (1-1), au stade Vélodrome.

« Sur une action après Rabiot centre, un joueur d’Angers met la main, mais l’arbitre ne siffle pas... »

Romain Lissorque, qui était au sifflet pour cette rencontre en ouverture de la 7e journée de Ligue 1, a en effet annulé un but à Amir Murillo et à l’OM peu après l'heure de jeu pour une faute de main. « Mon but refusé ? C’est l'interprétation de l’arbitre » a répondu le principal intéressé, après cette rencontre face à Angers. « J’ai mis la tête et le ballon me touche un peu la main. Mais sur une action après Rabiot centre, un joueur d’Angers met la main, mais l’arbitre ne siffle pas... ».