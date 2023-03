OM - Montpellier : Guendouzi attendu au tournant !

La rédaction

Après une première saison exceptionnelle avec l’OM, Matteo Guendouzi connaît une période moins faste. Non retenu en équipe de France, le milieu de terrain de l’OM doit retrouver la confiance et l’efficacité qui ont fait sa force. Son come-back ferait un bien fou à l’OM dans le sprint final.

S'il doit revenir, c'est maintenant. Matteo Guendouzi a du mal à s'imposer cette saison. A contrario de l'exercice précèdent, le milieu de terrain de l'équipe de France est dans un passage à vide qui paraît sans fin. Mis sur le banc des remplacements, Guendouzi ne cache pas sa frustration quant à la situation qu'il traverse en ce moment.

Tudor attend plus de lui

Son entraîneur, Igor Tudor, lui a envoyé un message fort, jeudi dernier en conférence de presse. L'entraîneur de l'Olympique de Marseille a affirmé qu'il attend plus de la part de Matteo Guendouzi : "Je fais toujours le choix qui me semble le plus juste, peu importe le joueur. Il a toujours joué, il a été important, il a bien joué, il a fait une saison importante. J’en attends toujours plus de lui, mais je dis ça à tout le monde. On travaille sur les défauts. Les bonnes choses, on les met de côté parce qu’il les a. C’est un milieu qui est devant la défense, c’est vrai qu’on l’a utilisé plus haut. Mais son rôle c’est d’être devant la défense. L’objectif est de le faire devenir encore plus solide. Il faut que, quand il est là, que les autres ne passent pas. Il peut le faire, il a une bonne vision du jeu. Quand on commence à se reposer sur ses lauriers, ce n’est jamais bon".

Il devait quitter l'OM cet hiver

Alors que Matteo Guendouzi intéressait quelques clubs en Angleterre durant le mercato hivernal dont Aston Villa, Guendouzi avait eu une discussion avec Unai Emery, le joueur a finalement décidé de poursuivre avec l'Olympique de Marseille. Une bonne ou mauvaise idée, pour le moment il est trop pour le savoir mais les déclarations d'Igor Tudor concernant le milieu de terrain sont plutôt positives. Matteo Guendouzi ne pense pas à quitter le club pour le moment sauf décision des dirigeants. Pour lui, l'OM peut encore lui apporter beaucoup : "Cet hiver, j'ai eu des sollicitations, quelques propositions. Mais je ne me sentais pas de partir, je me sens très bien à Marseille et je veux atteindre l'objectif. Il reste encore dix matches, je vais me concentrer dessus. Faire un maximum de belles prestations. On n'y est pas encore à cet été, du tout. C'est sûr qu'il y aura des discussions avec le club, mais on verra à ce moment-là. Je veux toujours continuer à grandir et je sais que l'OM peut encore m'apporter beaucoup. La question d'où je serai dans deux, trois, cinq ans, je ne peux pas y répondre, il y a trop d'aléas dans le foot. On verra cet été. Je persiste à penser que j'ai fait le meilleur choix de ma carrière en venant à l'OM. Ramener un titre, cela reste un objectif, cette saison ou lors de la suivante. J'ai toujours à cœur d'être le meilleur possible."

