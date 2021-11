Foot - OM

OM - Malaise : Payet, OL... La terrible confidence du vestiaire après les derniers incidents !

Publié le 30 novembre 2021 à 0h30 par D.M.

L'OM a assuré l'essentiel en remportant son match face à l'ESTAC dimanche (1-0). Pourtant, la semaine a été éprouvante pour le groupe comme l'a confirmé Valentin Rongier.

Le Vélodrome était vide, mais l’OM a trouvé les ressources nécessaires pour s’imposer face à l’ESTAC dimanche (1-0). Une victoire qui doit donner du baume au cœur au groupe marseillais, irrité par les derniers incidents. Face à l’OL lors de la dernière journée de championnat, les hommes de Jorge Sampaoli avaient refusé de retourner sur la pelouse après l’agression subie par Dimitri Payet. Quelques minutes après le coup d’envoi, l’international français s’était écroulé sur la pelouse après avoir reçu une bouteille d’eau, lancée des tribunes.

« Ça joue sur notre humeur et notre quotidien »