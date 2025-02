OM : Longoria, le message magnifique

Arnaud De Kanel

Depuis samedi soir, Pablo Longoria est au cœur de la polémique. Le président de l’Olympique de Marseille a laissé éclater sa colère après le match face à Auxerre, s’en prenant violemment à l’arbitrage. Exaspéré, il a tenu des propos incendiaires, allant jusqu’à évoquer des soupçons de corruption. Si certains lui tombent dessus, Guy Roux a tenu à lui apporter son soutien, lui donnant de précieux conseils pour se ressourcer.

L’ambiance était lourde samedi soir après la déroute de l'OM sur la pelouse d’Auxerre (3-0). Une défaite cinglante qui a fait réagir Pablo Longoria. Visiblement frustré par certaines décisions arbitrales, le président de l’OM n’a pas hésité à exprimer son mécontentement avec virulence. Un craquage qui ne manque pas de faire réagir.

Guy Roux vole au secours de Longoria

Certains s'en sont pris au président de l'OM, à l'image de Christophe Dugarry. D'autres se veulent plus modérés comme Eric Di Meco ou encore Guy Roux, qui s'attardent sur le bien-être de Longoria avant tout.

«Il n'a pas perdu mon estime»

« Je voudrais avoir un petit mot pour Mr Longoria qui est en très grande difficulté humaine avec les incidents de dimanche. Il faut qu'il se reprenne. S'il peut prendre 3-4 jours avec sa famille et s'isoler, il y a des coins sur la Côte d'Azur pour changer d'air. Il reviendra ensuite tout neuf et tout le monde oubliera ces 10 minutes malheureuses. Je lui souhaite d'avoir le courage et il n'a pas perdu mon estime », a déclaré Guy Roux sur les ondes de Sud Radio. Un très joli message.