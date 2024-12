OM : L’improbable révélation du clan De Zerbi !

Thomas Bourseau

Samedi après-midi, l’OM a concédé le point du match nul au Vélodrome lors de la réception du LOSC (1-1). Roberto De Zerbi a été aperçu comme étant particulièrement en colère pour le dénouement de la rencontre et des décisions arbitrales. Un comportement qui illustre bien son lien extrêmement fort envers le football selon un de ses proches.

Roberto De Zerbi est arrivé à l’OM cet été et a directement su mettre son groupe sur la même longueur d’onde que lui. Les entraînements sont poussés et le groupe semble parfaitement adhérer à la philosophie tactique de l’entraîneur italien.

L'OM change de stratégie ! Un nouveau buteur en vue pour 2025, mais qui sera l'élu ? ⚽

➡️ https://t.co/SEjCWlhIZe pic.twitter.com/2mYWrZ01Yy — le10sport (@le10sport) December 14, 2024

«Il ne pense qu'à ça, je pense même que quand il dort, il pense à ses compos !»

D’ailleurs, la passion pour le football qui habite l’ex-coach de Brighton et de Sassuolo a eu le mérite de choquer son vestiaire. En conférence de presse vendredi, Valentin Rongier a dressé le constat suivant au sujet de De Zerbi. « Si je dois dire un mot concernant le coach, c'est passion ! Ca en est presque maladif. Il ne pense qu'à ça, je pense même que quand il dort, il pense à ses compos ! ».

«Rien de plus important que le football pour lui si on retire sa famille et ses cigarettes !»

Roberto De Zerbi est authentique et ne dissimule pas son lien « maladif » avec le football si l’on se fie aux propos de Valentin Rongier. Un proche de l’entraîneur de l’OM s’est livré à L’Équipe et a lâché une punchline spécifique qui image bien la place importante qu’occupe le football dans sa vie. « Il n'y a rien de plus important que le football pour lui si on retire sa famille et ses cigarettes ! ».