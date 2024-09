OM : Les supporters vont payer à cause de Greenwood

Jean de Teyssière

A l’OM, il y a une scission entre les supporters vis-à-vis de Mason Greenwood. Déjà, lors de son arrivée au club, les groupes de supporters ne l’avaient pas accueilli à l’aéroport, comme c’est généralement le cas. Mais ses bonnes performances sont en train d’effacer son passé, même si quelques supporters restent sur leur position initiale et auraient décidé, d’après So Foot, de faire des dons à chaque but marqué par leur numéro 10.

«Les gens donnent 10-15-20€»

Eric Florentino, le directeur adjoint de l’association Solidarité Femmes 13, explique plus en détail les dons reçus par son association depuis quelque temps grâce à Greenwood, dans So Foot : « On a été contacté par des supporters, donc après chaque match depuis le début du championnat, on a 15-20 mails de dons qui ont été faits par le biais de la plateforme Helloasso où les gens donnent 10-15-20 euros. C’est intéressant que ce ne soit pas nous qui nous agitions parce qu’à force d’être impliqués sur le sujet, on devient inaudibles. Mais là, ça provient de citoyens et des supporters lambda. »

«Ça ne va pas s’arrêter»

« On va communiquer dans nos réseaux habituels par rapport à ce genre de choses (les dons de supporters, NDLR). Et puis, je pense qu’on réagira à chaque Une un peu déplacée ou à chaque tweet malheureux, promet Florentino. Ça ne va pas s’arrêter à ce niveau-là, surtout s’il continue de briller. »