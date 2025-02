OM : Les deux craquages en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Suspendu trois mois en raison de son comportement jugé agressif envers l’arbitre du match de Coupe de France qui s’était déroulé entre l’OM et Lille, Medhi Benatia suscite l’indignation de ses différents soutiens dans les médias. C’est bien sûr le cas pour son avocat, mais également celui de Jérôme Rothen, et les deux hommes ont poussé un énorme coup de gueule en direct sur RMC Sport jeudi.

La nouvelle a été officialisée jeudi, un peu plus de 15 jours après les faits : Medhi Benatia, le directeur sportif de l’OM, a été suspendu pour trois (+ trois mois avec sursis) pour son comportement envers le corps arbitral à la fin du match face au LOSC, en 16e de finale de Coupe de France (le 14 janvier dernier). De son côté, le président nordiste Olivier Létang écope d’un mois de suspension ferme, alors qu’il a semblé plus virulent que le dirigeant de l’OM en ayant notamment touché le bras de l’arbitre au moment des faits.

« Colère, stupéfaction, un immense sentiment d’injustice »

Interrogé en direct sur RMC Sport au micro de l’émission Rothen s’enflamme jeudi soir, l’avocat de Medhi Benatia a poussé un gros coup de gueule : « Il y a un homme qui est dans une situation de colère, de stupéfaction, un immense sentiment d’injustice et d’acharnement. Vous l’avez dit, cette décision est indigne car incohérente et disproportionnée. Je n’ai jamais vu une décision à ce point déséquilibrée. Les valeurs du sport sont basées sur l’égalité, mais il y a là une décision qui est incompréhensible », indique l’avocat du dirigeant de l’OM. Et ce n’est pas tout.

Le craquage de Rothen

Jérôme Rothen s’est lui aussi emporté dans son émission au sujet de cette suspension infligée à Benatia : « Ça fait partie de la plus grosse mascarade d’une commission. C'est un délit de sale gueule, point final. Benatia dérange. Il faut être factuel et regarder les images. Quand tu regardes ce qu’il s’est passé… Tu en as un qui tire l’arbitre, il y a un contact physique. Et un autre, qui n’a peut-être pas à être là, qui montre juste du doigt, il n’y a pas de contact physique. Benatia a toujours dit qu'il n'a pas insulté. Il a juste dit 'dites lui bien à l’arbitre qu’il n’y a pas penalty’. Ça a été confirmé par le quatrième arbitre. Il n’y a donc pas de menace particulière. De l'autre côté, Monsieur Létang a été virulent et a bloqué la main du quatrième arbitre et l'a montré du doigt à 10 centimètres en disant 'vous n’avez pas à faire ça, le temps additionnel est dépassé, c'est un scandale'. Si on vous explique les choses comme ça, vous mettez un mois à qui et trois mois à qui? », s’insurge l’ancien joueur du PSG.